Trabzonspor resmi itirazda bulundu: Nwakaeme’nin kartı iptal edilmeli - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
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resmi itirazda bulundu: Nwakaeme’nin kartı iptal edilmeli

Trabzonspor resmi itirazda bulundu: Nwakaeme’nin kartı iptal edilmeli

Denizlispor ile oynanan maçında hakem , 95. dakikada 'ye Lopes ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldıktan sonra göstermişti.

Denizlispor ile oynanan maçında hakem , 95. dakikada 'ye Lopes ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldıktan sonra göstermişti. Sağ ayak bileğine net bir darbe alan Nijeryalı oyuncu rakibe kart beklerken kendisine gösterilen karta itiraz edince ikinci sarıdan kırmızı görerek oyun dışı kalmıştı. Maçın ardından soyunma odası koridorlarında Trabzonsporlu yöneticilere, "Hatalı karar verdim, üzgünüm" itirafında bulunan hakem Şansalan'ın, bu ifadelerini raporuna da yazması bekleniyor. Bu arada kulübü hukuk kurulu vakit kaybetmeden Ali Şansalan'ın Nwakaeme'ye haksız kart gösterdiği gerekçesi ile 'na resmi itirazda bulundu. Trabzonspor kulübü yetkilileri kartın iptal edilmesini bekliyor.
  1. 26.1.2020
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