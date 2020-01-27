Newton sahaya indi

Chelsea'de Frank Lampard'ın yardımcısı olan Eddie Newton, Londra'dan ayrılarak Trabzonspor'un yolunu tutmuştu. 48 yaşındaki futbol adamı öncelikle teknik direktör Hüseyin Çimşir ve ekibiyle tanıştı. Newton, Çimşir'den hedefleri ve projeleri hakkında bilgiler aldı. Ardından da eşofmanları giyerek sahaya indi. Newton, bordo-mavili oyuncularla da tanıştı. İngiliz çalıştırıcı antrenmanı dikkatle takip etti. Notlarını toparladı.