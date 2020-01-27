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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Newton sahaya indi

Newton sahaya indi

Karadeniz Fırtınası devre arasında saha içine önemli transferler yaparken, kulübeye de çok önemli bir ismi getirmişti. ’a ’den gelen ‘ aklı’ ilk idmana çıktı. birlikte gelecek inşa edecek.

'de 'ın yardımcısı olan , 'dan ayrılarak 'un yolunu tutmuştu. 48 yaşındaki adamı öncelikle teknik direktör ve ekibiyle tanıştı. Newton, Çimşir'den hedefleri ve projeleri hakkında bilgiler aldı. Ardından da eşofmanları giyerek sahaya indi. Newton, bordo-mavili oyuncularla da tanıştı. İngiliz çalıştırıcı antrenmanı dikkatle takip etti. Notlarını toparladı.

  1. 27.1.2020
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