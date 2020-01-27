Newton sahaya indi
Karadeniz Fırtınası devre arasında saha içine önemli transferler yaparken, kulübeye de çok önemli bir ismi getirmişti. Trabzonspor’a Chelsea’den gelen ‘futbol aklı’ Eddie Newton ilk idmana çıktı. Hüseyin Çimşir birlikte gelecek inşa edecek.
Chelsea'de Frank Lampard'ın yardımcısı olan Eddie Newton, Londra'dan ayrılarak Trabzonspor'un yolunu tutmuştu. 48 yaşındaki futbol adamı öncelikle teknik direktör Hüseyin Çimşir ve ekibiyle tanıştı. Newton, Çimşir'den hedefleri ve projeleri hakkında bilgiler aldı. Ardından da eşofmanları giyerek sahaya indi. Newton, bordo-mavili oyuncularla da tanıştı. İngiliz çalıştırıcı antrenmanı dikkatle takip etti. Notlarını toparladı.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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