''İnsanlık adına büyük utanç''

Trabzonspor Kulübü, Yeni Malatyaspor maçının ertelenmesiyle ilgili Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya cevap verdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada mücadelenin ertelenme talebinin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldiği ifade edilerek, "Kulübümüzün ne resmi ne de şifahen Türkiye Futbol Federasyonu'ndan müsabakanın ertelenmesine dair hiçbir talebi olmamıştır! Söz konusu talep; Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelmiştir" denildi. Büyük bir üzüntü duyarak böyle bir açıklama yapma mecburiyetinde kaldıklarını ifade eden Trabzonspor'un yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Ülke olarak adeta seferberlik başlattığımız, kurtulacak her bir can için dualar ettiğimiz bu günlerde tek gündemleri 'ertelenen maçın oynanması' olan Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamasını insanlık adına büyük bir utançla takip ettik. Bu denli küçülebileceklerini tahayyül edemezdik. Yüzlerce insan, enkaz altından gelecek bir ses, bir nefes için çırpınırken Fenerbahçe Spor Kulübü'nün maçta çıkacak kartların, 90 dakika-120 dakika gibi hesapların peşinde koşmasının yorumunu toplumumuzun vicdanına bırakıyoruz!"



ADiL GEVREK iNKAR ETTi

Malatya maçının ertelenmesiyle ilgili TFF yetkililerinin, Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüştüğü ifade edildi. Yapılan açıklamada, Ağaoğlu'nun, Malatyaspor tarafının görüşünü sorduğu ve TFF yetkililerinin de Başkan Adil Gevrek'in müsabakanın ertelenmesinin uygun olacağı yönünde görüş bildirdiğini söylediği belirtildi. Açıklamada "Adil Gevrek, kendi sözlerini inkâr etmiştir" denildi.



AÇIKLAMADAN SATIRBAŞLARI:

Fenerbahçe'nın beslediği sosyal medya trolleri tarafından daha sonra da kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamayla konu ahlaki sınırları aşan bir boyuta taşınmıştır.



788 artçı depremin olduğu, binlerce vatandaşın çadırlarda sabahladığı Elazığ ve Malatya'da atarken, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kalbinin maçta çıkacak kartlarda atması, kamuoyunun da takdir edeceği şekilde büyük bir insaniyet sorunudur!



Öyle bir insaniyet sorunu ki teknik direktörleri Ersun Yanal'ın "Trabzonspor maçının iptali doğru. Orada böyle bir ortamda maç oynamak doğru değildi" şeklindeki açıklamasını 24 saat geçmeden yalanlamaktan çekinmemişlerdir."



Trabzonspor olarak, büyük bir hezeyan ve çaresizlik içerisinde bulunan Ali Koç'un gerginlikten sonuç çıkarmaya çalıştığını anlıyoruz. Hiçbir koşulda bu gerginliğin bir parçası olmayacağız.