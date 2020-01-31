Trabzonspor'dan toplu imza!
Transferin hızlı takımı Trabzonspor, ara transfer döneminin son gününde 3 futbolcuyu renklerine bağladı. Bordo-mavili takım, Guilherme, Da Costa ve Messias'ı kadrosuna kattı. Peş peşe transferlerle kadrosunu güçlendiren Fırtına, fırtına toplu imza töreni gerçekleştirdi.
Trabzonspor, transferin son gününde bombaları üst üste patlattı. Bordo-mavili takım orta saha bölgesini Guilherme transferiyle güçlendirirken, savunma mevkisine iki transfer birden yaptı. Fırtına, bir dönem ülkemizde forma giyen Da Costa'yı ve Brezilya Ligi takımlarından Cruzeiro'da oynayan Manoel Messias'ı kadrosuna kattı. Trabzonspor bu 3 oyuncusu için toplu imza töreni düzenledi.
İşte Trabzonspor'un yeni transferlerinin imza görüntüleri...
- 31.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 21:27
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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