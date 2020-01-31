Trabzonspor'dan toplu imza!

Trabzonspor, transferin son gününde bombaları üst üste patlattı. Bordo-mavili takım orta saha bölgesini Guilherme transferiyle güçlendirirken, savunma mevkisine iki transfer birden yaptı. Fırtına, bir dönem ülkemizde forma giyen Da Costa'yı ve Brezilya Ligi takımlarından Cruzeiro'da oynayan Manoel Messias'ı kadrosuna kattı. Trabzonspor bu 3 oyuncusu için toplu imza töreni düzenledi.

İşte Trabzonspor'un yeni transferlerinin imza görüntüleri...