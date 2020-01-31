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31 Ocak 2020, Cuma
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'dan toplu imza!

Trabzonspor'dan toplu imza!

Transferin hızlı takımı , ara döneminin son gününde 3 futbolcuyu renklerine bağladı. Bordo-mavili takım, Guilherme, Da Costa ve Messias'ı kadrosuna kattı. Peş peşe transferlerle kadrosunu güçlendiren Fırtına, fırtına toplu imza töreni gerçekleştirdi.

, transferin son gününde bombaları üst üste patlattı. Bordo-mavili takım orta saha bölgesini Guilherme transferiyle güçlendirirken, savunma mevkisine iki birden yaptı. Fırtına, bir dönem ülkemizde forma giyen Da Costa'yı ve Brezilya Ligi takımlarından Cruzeiro'da oynayan Manoel Messias'ı kadrosuna kattı. Trabzonspor bu 3 oyuncusu için toplu imza töreni düzenledi.

İşte Trabzonspor'un yeni transferlerinin imza görüntüleri...

  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 21:27
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