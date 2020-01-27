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27 Ocak 2020, Pazartesi
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'da gözler derbide!

Trabzonspor'da gözler derbide!

’un ile oynayacağı randevu tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti. Son 3 maçını kazanan bordo-mavililer, art arda 4 galibiyet alan derbisine odaklandı.

temsilcisi tüm hafta ile oynayacağı maça hazırlanmıştı. Ancak ülkeyi büyük bir acıya boğan depremi, 'yı da ciddi şekilde etkilemişti. Bunun üzerine Elazığ ve Malatya şehirlerinin tüm liglerdeki takımlarının maçlarını ileri bir tarihe ertelemişti. 'un da Malatyaspor karşılaşması daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacak. Bordo-mavililer şimdi gözünü karşılaşmasına çevirdi.

İKİSİ DE FORMDA
Trabzonspor, 'de son 3 maçını kazandı. Sezonun 20. haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe de ligde 4'te 4 ile yoluna devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan mücadele öncesi tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Çimşir ve ekibi Fenerbahçe'nin ile oynadığı mücadeleyi ekibiyle izledi. Sarılacivertlilerin artıları ve eksileriyle tüm yönlerini çıkardı. Bunları öğrencine de aktaracak. 3 puan için onları motive edecek.

  1. 27.1.2020
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