Trabzonspor'da gözler derbide!

Karadeniz temsilcisi tüm hafta Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maça hazırlanmıştı. Ancak ülkeyi büyük bir acıya boğan Elazığ depremi, Malatya'yı da ciddi şekilde etkilemişti. Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Elazığ ve Malatya şehirlerinin tüm liglerdeki takımlarının maçlarını ileri bir tarihe ertelemişti. Trabzonspor'un da Malatyaspor karşılaşması daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacak. Bordo-mavililer şimdi gözünü Fenerbahçe karşılaşmasına çevirdi.



İKİSİ DE FORMDA

Trabzonspor, Süper Lig'de son 3 maçını kazandı. Sezonun 20. haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe de ligde 4'te 4 ile yoluna devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan mücadele öncesi tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Çimşir ve ekibi Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı mücadeleyi ekibiyle izledi. Sarılacivertlilerin artıları ve eksileriyle tüm yönlerini çıkardı. Bunları öğrencine de aktaracak. 3 puan için onları motive edecek.