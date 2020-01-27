Premier Lig hocası gibi
Hüseyin Çimşir'in yeni tarzı Premier Lig hocalarına benzetiliyor. 40 yaşındaki çalıştırıcı maç içinde taktiklerini ıslık veya sahaya bağırma olarak vermiyor. Genç hoca geçmişte Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin yaptığı kağıtla saha içine gönderiyor. Trabzonsporlular onun bu tarzını Premier Lig'deki teknik direktörlere benzetiyor.
Hüseyin Çimşir'in yeni tarzı Premier Lig hocalarına benzetiliyor. 40 yaşındaki çalıştırıcı maç içinde taktiklerini ıslık veya sahaya bağırma olarak vermiyor. Genç hoca geçmişte Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin yaptığı kağıtla saha içine gönderiyor. Trabzonsporlular onun bu tarzını Premier Lig'deki teknik direktörlere benzetiyor.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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