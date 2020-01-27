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27 Ocak 2020, Pazartesi
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hocası gibi

Premier Lig hocası gibi

Hüseyin Çimşir'in yeni tarzı hocalarına benzetiliyor. 40 yaşındaki çalıştırıcı maç içinde taktiklerini ıslık veya sahaya bağırma olarak vermiyor. Genç hoca geçmişte Galatasaray Teknik Direktörü 'nin yaptığı kağıtla saha içine gönderiyor. Trabzonsporlular onun bu tarzını Premier Lig'deki benzetiyor.

Hüseyin Çimşir'in yeni tarzı hocalarına benzetiliyor. 40 yaşındaki çalıştırıcı maç içinde taktiklerini ıslık veya sahaya bağırma olarak vermiyor. Genç hoca geçmişte Galatasaray Teknik Direktörü 'nin yaptığı kağıtla saha içine gönderiyor. Trabzonsporlular onun bu tarzını Premier Lig'deki benzetiyor.

  1. 27.1.2020
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