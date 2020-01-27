Premier Lig hocası gibi

Hüseyin Çimşir'in yeni tarzı Premier Lig hocalarına benzetiliyor. 40 yaşındaki çalıştırıcı maç içinde taktiklerini ıslık veya sahaya bağırma olarak vermiyor. Genç hoca geçmişte Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin yaptığı kağıtla saha içine gönderiyor. Trabzonsporlular onun bu tarzını Premier Lig'deki teknik direktörlere benzetiyor.