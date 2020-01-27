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27 Ocak 2020, Pazartesi
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'un hedefi Dragovic olmadı!

Trabzonspor'un transfer hedefi Dragovic olmadı!

Harıl harıl stoper arayan adı ile de anılan Alexandar Dragovic için nabız yokladı. Ancak Leverkusen'li oyuncunun kiralama maliyetinin dahi karşılanmasının imkansız olduğu görüldü.

Harıl harıl stoper arayan adı ile de anılan Alexandar Dragovic için nabız yokladı. Ancak Leverkusen'li oyuncunun kiralama maliyetinin dahi karşılanmasının imkansız olduğu görüldü. Scout ekibi 28 yaşındaki savunmacı için olumlu rapor vermesine rağmen mali şartlar oluşmayınca Avusturyalı oyuncunun transferi dolduruldu. Bordo-mavililer şartlar değişirse bu transfere yönelecek.

  1. 27.1.2020
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