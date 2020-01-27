Trabzonspor'un transfer hedefi Dragovic olmadı!
Harıl harıl stoper arayan Trabzonspor adı Galatasaray ile de anılan Alexandar Dragovic için nabız yokladı. Ancak Leverkusen'li oyuncunun kiralama maliyetinin dahi karşılanmasının imkansız olduğu görüldü.
Harıl harıl stoper arayan Trabzonspor adı Galatasaray ile de anılan Alexandar Dragovic için nabız yokladı. Ancak Leverkusen'li oyuncunun kiralama maliyetinin dahi karşılanmasının imkansız olduğu görüldü. Scout ekibi 28 yaşındaki savunmacı için olumlu rapor vermesine rağmen mali şartlar oluşmayınca Avusturyalı oyuncunun transferi dolduruldu. Bordo-mavililer şartlar değişirse bu transfere yönelecek.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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