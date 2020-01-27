Abdülkadir gün sayıyor
Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür kendini buldu. İnstagram'da topla yaptığı cambazlıklar taraftarlardan yoğun beğeni alırken, genç yıldız da bir an önce bordo-mavili formasıyla sahalara dönmeyi bekliyor. 20 yaşındaki futbolcu 2 hafta sonra takıma katılacak.
Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür kendini buldu. İnstagram'da topla yaptığı cambazlıklar taraftarlardan yoğun beğeni alırken, genç yıldız da bir an önce bordo-mavili formasıyla sahalara dönmeyi bekliyor. 20 yaşındaki futbolcu 2 hafta sonra takıma katılacak.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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