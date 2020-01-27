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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Abdülkadir gün sayıyor

Abdülkadir gün sayıyor

Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür kendini buldu. İnstagram'da topla yaptığı cambazlıklar taraftarlardan yoğun beğeni alırken, genç yıldız da bir an önce bordo-mavili formasıyla sahalara dönmeyi bekliyor. 20 yaşındaki futbolcu 2 hafta sonra takıma katılacak.

Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür kendini buldu. İnstagram'da topla yaptığı cambazlıklar taraftarlardan yoğun beğeni alırken, genç yıldız da bir an önce bordo-mavili formasıyla sahalara dönmeyi bekliyor. 20 yaşındaki futbolcu 2 hafta sonra takıma katılacak.

  1. 27.1.2020
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