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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Trabzonsporlu Sturridge’ye çifte talip

Trabzonsporlu Sturridge’ye çifte talip

'un sakatlığı sebebiyle fazla faydalanamadığı yıldız ismi 'ye 'nın iki ekibi birden talip oldu. Rus basınında yer alan haberlere göre Lokomotiv Moskova ve Spartak Moskova, İngiliz yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

'un sakatlığı sebebiyle fazla faydalanamadığı yıldız ismi 'ye 'nın iki ekibi birden talip oldu. Rus basınında yer alan haberlere göre Lokomotiv Moskova ve Spartak Moskova, İngiliz yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde ve Marsilya'nın da oyuncuya olan ilgisi gündeme gelmişti. Fırtına'da karar teknik direktör Hüseyin Çimşir'e bırakıldı.

  1. 27.1.2020
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