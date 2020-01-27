Trabzonsporlu Sturridge’ye çifte talip
Trabzonspor'un sakatlığı sebebiyle fazla faydalanamadığı yıldız ismi Daniel Sturridge'ye Moskova'nın iki ekibi birden talip oldu. Rus basınında yer alan haberlere göre Lokomotiv Moskova ve Spartak Moskova, İngiliz yıldızı kadrosuna katmak istiyor.
Trabzonspor'un sakatlığı sebebiyle fazla faydalanamadığı yıldız ismi Daniel Sturridge'ye Moskova'nın iki ekibi birden talip oldu. Rus basınında yer alan haberlere göre Lokomotiv Moskova ve Spartak Moskova, İngiliz yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Aston Villa ve Marsilya'nın da oyuncuya olan ilgisi gündeme gelmişti. Fırtına'da karar teknik direktör Hüseyin Çimşir'e bırakıldı.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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