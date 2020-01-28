Bordo-mavili yöneticiler karşılıklı açıklamalarla gerilen ortamın ardından teknik direktör Hüseyin Çimşir ile bir görüşme gerçekleştirdi. Trabzonsporlu idareciler "Siz bu söylemlerin dışında kalın. Kafanızı buraya vermeyin. Saha dışındaki işleri biz halledeceğiz. Siz sadece saha içine odaklanın. Camia kenetlendi. Hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandılar.
Bordo-mavili yöneticiler karşılıklı açıklamalarla gerilen ortamın ardından teknik direktör Hüseyin Çimşir ile bir görüşme gerçekleştirdi. Trabzonsporlu idareciler "Siz bu söylemlerin dışında kalın. Kafanızı buraya vermeyin. Saha dışındaki işleri biz halledeceğiz. Siz sadece saha içine odaklanın. Camia kenetlendi. Hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandılar.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
''Saha içine odaklanın'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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