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28 Ocak 2020, Salı
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''Saha içine odaklanın''

Bordo-mavili yöneticiler karşılıklı açıklamalarla gerilen ortamın ardından ile bir görüşme gerçekleştirdi. idareciler "Siz bu söylemlerin dışında kalın. buraya vermeyin. Saha dışındaki işleri biz halledeceğiz. Siz sadece . kenetlendi. Hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandılar.

Bordo-mavili yöneticiler karşılıklı açıklamalarla gerilen ortamın ardından ile bir görüşme gerçekleştirdi. idareciler "Siz bu söylemlerin dışında kalın. buraya vermeyin. Saha dışındaki işleri biz halledeceğiz. Siz sadece . kenetlendi. Hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandılar.

  1. 28.1.2020
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