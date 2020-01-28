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28 Ocak 2020, Salı
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''Fırıldaklara müsaade yok''

''Fırıldaklara müsaade yok''

ekibinin yöneticisi Sertaç Güven, 'nin ertelediği Malatyaspor maçıyla ilgili bordo-mavililer üzerinden oluşturulmaya çalışan algılara tepki gösterdi.

Güven, attığı tweet'te "Yüreğimizin yandığı bir afet sonrası böylesine çirkin bir algı oluşturmaya çalışmak insanlık ayıbıdır. Sahada kazanamayacaklarını anlayanların fırıldaklıklarına müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

  1. 28.1.2020
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