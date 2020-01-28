''Fırıldaklara müsaade yok''
Karadeniz ekibinin yöneticisi Sertaç Güven, TFF'nin ertelediği Malatyaspor maçıyla ilgili bordo-mavililer üzerinden oluşturulmaya çalışan algılara tepki gösterdi.
Güven, attığı tweet'te "Yüreğimizin yandığı bir afet sonrası böylesine çirkin bir algı oluşturmaya çalışmak insanlık ayıbıdır. Sahada kazanamayacaklarını anlayanların fırıldaklıklarına müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.
- 28.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
''Fırıldaklara müsaade yok'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.