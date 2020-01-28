Bol bol şut attılar
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi dün Hüseyin Çimşir yönetiminde çalışmasını gerçekleştirdi. Bordo- mavililerin antrenmanın ilk bölümünde bol bol şut çalışması dikkatlerden kaçmadı.
Fırtına, idmanın 2. yarısında ise taktik antrenmanı gerçekleştirdi. Ekuban ve Novak ilk bölümde takımla birlikte çalıştı. İkinci bölümde ise takımdan ayrı koşu yaptılar.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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