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28 Ocak 2020, Salı
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Bol bol şut attılar

Bol bol şut attılar

maçı hazırlıklarını sürdürüyor. temsilcisi dün Hüseyin Çimşir yönetiminde çalışmasını gerçekleştirdi. Bordo- mavililerin antrenmanın ilk bölümünde bol bol şut çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Fırtına, idmanın 2. yarısında ise taktik antrenmanı gerçekleştirdi. Ekuban ve Novak ilk bölümde takımla birlikte çalıştı. İkinci bölümde ise takımdan ayrı koşu yaptılar.

  1. 28.1.2020
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