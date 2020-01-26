Malatya maçı ertelendi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Malatya maçı ertelendi

maçı ertelendi

Malatya maçı ertelendi

nedeniyle Yeni - Trabzon maçını ileri bir tarihe erteledi.

(), 'da yaşanan nedeniyle 'in 19. haftasında yarın oynanması planlanan BtcTurk - Trabzonspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile illerinde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle maçın ertelendiği belirtilerek, Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarihin daha sonra ilan edileceği bildirildi. Ayrıca takımların saygı duruşu yapılması kararı alındı.

SAYGI DUYUYORUZ
Erteleme kararı öncesi Trabzonspor, bir açıklama yapmıştı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 19. haftası münasebetiyle oynayacağımız Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Trabzonspor olarak hazır bulunmakla birlikte, Elazığ depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız" denildi. Ardından erteleme kararı geldi.

  1. 26.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Malatya maçı ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN