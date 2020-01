Malatya maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor- Trabzonspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerinde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle maçın ertelendiği belirtilerek, Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarihin daha sonra ilan edileceği bildirildi. Ayrıca takımların saygı duruşu yapılması kararı alındı.



SAYGI DUYUYORUZ

Erteleme kararı öncesi Trabzonspor, bir açıklama yapmıştı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 19. haftası münasebetiyle oynayacağımız Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Trabzonspor olarak hazır bulunmakla birlikte, Elazığ depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız" denildi. Ardından erteleme kararı geldi.