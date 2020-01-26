Malatya maçı ertelendi
TFF deprem nedeniyle Yeni Malatya- Trabzon maçını ileri bir tarihe erteledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor- Trabzonspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerinde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle maçın ertelendiği belirtilerek, Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarihin daha sonra ilan edileceği bildirildi. Ayrıca takımların saygı duruşu yapılması kararı alındı.
SAYGI DUYUYORUZ
Erteleme kararı öncesi Trabzonspor, bir açıklama yapmıştı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 19. haftası münasebetiyle oynayacağımız Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Trabzonspor olarak hazır bulunmakla birlikte, Elazığ depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız" denildi. Ardından erteleme kararı geldi.
- 26.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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