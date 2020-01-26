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26 Ocak 2020, Pazar
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Hedefimiz çifte kupa

Hedefimiz çifte kupa

devinin kalecisi , hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

devinin kalecisi , hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. 23 yaşındaki eldiven, "Çok güzel bir havamız var. Hem ligde hem de 'nda mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Bu kaliteye kesinlikle sahibiz. Hüseyin Çimşir hocamızla başarılar kazanacağımıza inanıyorum" dedi.
  1. 26.1.2020
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