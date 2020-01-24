''Çok kötü yönetti''

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, hakemlere yüklendi. 40 yaşındaki hoca, Nwakaeme'nin kırmızı kart pozisyonuyla ilgili olarak şöyle konuştu: "95. dakikada avantaj elinde olan oyuncu kendini neden atsın? Bir darbe var ve aldatmaya yönelik yorumluyor bunu. Hakem iyi bir performans sergilemedi. Biraz daha dikkatli olsunlar." Çimşir, "Böyle bir skor beklemiyorduk. İlk 20 dakikadaki oyun bize yakışmadı. Özellikle rakibin öndeki oyuncularla yapmış olduğu preste topu kullanmakta sorun yaşadık. 2-0 olduktan sonra oyunda bir format değişikliği yaptık" dedi.