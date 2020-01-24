Çok kötü yönetti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri ''Çok kötü yönetti''

''Çok kötü yönetti''

''Çok kötü yönetti''

Bordo-mavili takımın , hakemlere yüklendi. 40 yaşındaki hoca, Nwakaeme'nin pozisyonuyla ilgili olarak şöyle konuştu: "95. dakikada avantaj elinde olan oyuncu kendini neden atsın? Bir darbe var ve aldatmaya yönelik yorumluyor bunu. Hakem iyi bir performans sergilemedi. daha dikkatli olsunlar." Çimşir, "Böyle bir skor beklemiyorduk. İlk 20 dakikadaki oyun bize yakışmadı. Özellikle rakibin öndeki oyuncularla yapmış olduğu preste topu kullanmakta sorun yaşadık. olduktan sonra oyunda bir format değişikliği yaptık" dedi.

Bordo-mavili takımın , hakemlere yüklendi. 40 yaşındaki hoca, Nwakaeme'nin pozisyonuyla ilgili olarak şöyle konuştu: "95. dakikada avantaj elinde olan oyuncu kendini neden atsın? Bir darbe var ve aldatmaya yönelik yorumluyor bunu. Hakem iyi bir performans sergilemedi. daha dikkatli olsunlar." Çimşir, "Böyle bir skor beklemiyorduk. İlk 20 dakikadaki oyun bize yakışmadı. Özellikle rakibin öndeki oyuncularla yapmış olduğu preste topu kullanmakta sorun yaşadık. olduktan sonra oyunda bir format değişikliği yaptık" dedi.

  1. 24.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

''Çok kötü yönetti'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN