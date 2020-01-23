Ahmet Ağaoğlu'dan Muriç sorusuna cevap!
Denizlispor'u penaltı atışlarıyla geçen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, Nwakaeme'nin görmüş olduğu kırmızı kartın yanlış olduğunu ve VAR'ın uyarması gerektiğini açıklarken, Fenerbahçe futbolcusu Vedat Muriç'le ilgili gelen bir soruya cevap verdi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Trabzonspor, Denizlispor'u seri penaltı atışları sonucu mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Uzatma dakikalarında Trabzonspor'da Nwakaeme ve Denizlispor'da Muhammet kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maç sonunda TRT Spor'a karşılaşmayı değerlendiren bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edilen ve ceza almayan Vedat Muriç ile ilgili gelen bir soruya cevap verdi.
Nwakaeme'nin kırmızı kartını yorumlayan Ahmet Ağaoğlu, ''Nwakaeme'ye kesinlikle temas var. VAR'ın uyarması gerekirdi. Önemli oyuncularımızın birini, adil olmayan sarıdan kaybettik. Kararın, federasyona ya da Tahkim'e yapılan itirazlar indirilip indirilmeyeceğini bilmiyorum ama değerlendireceğiz.'' dedi.
''MURİÇ'E CEZA ÇIKMADI NE DİYORSUNUZ?"
Ahmet Ağaoğlu: "Bana ne ağabey, ben o işlere bakmıyorum, ben kendi işlerime bakıyorum. Başkaları bizimle uğraşıyor ama bizim başkaları ile uğraşacak halimiz yok, biz kendi yolumuza bakıyoruz.
- 23.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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