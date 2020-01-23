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23 Ocak 2020, Perşembe
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'dan Muriç sorusuna cevap!

Ahmet Ağaoğlu'dan Muriç sorusuna cevap!

Denizlispor'u penaltı atışlarıyla geçen 'da başkan , Nwakaeme'nin görmüş olduğu kırmızı kartın yanlış olduğunu ve VAR'ın uyarması gerektiğini açıklarken, futbolcusu 'le ilgili gelen bir soruya cevap verdi.

Son 16 Turu rövanş maçında , Denizlispor'u seri penaltı atışları sonucu mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Uzatma dakikalarında Trabzonspor'da Nwakaeme ve Denizlispor'da Muhammet kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maç sonunda Spor'a karşılaşmayı değerlendiren bordo-mavili takımın başkanı , 'ya sevk edilen ve ceza almayan ile ilgili gelen bir soruya cevap verdi.

Nwakaeme'nin kırmızı kartını yorumlayan Ahmet Ağaoğlu, ''Nwakaeme'ye kesinlikle temas var. VAR'ın uyarması gerekirdi. Önemli oyuncularımızın birini, adil olmayan sarıdan kaybettik. Kararın, federasyona ya da Tahkim'e yapılan itirazlar indirilip indirilmeyeceğini bilmiyorum ama değerlendireceğiz.'' dedi.

''MURİÇ'E CEZA ÇIKMADI NE DİYORSUNUZ?"

Ahmet Ağaoğlu: "Bana ne ağabey, ben o işlere bakmıyorum, ben kendi işlerime bakıyorum. Başkaları bizimle uğraşıyor ama bizim başkaları ile uğraşacak halimiz yok, biz kendi yolumuza bakıyoruz.

  1. 23.01.2020
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