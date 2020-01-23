Ahmet Ağaoğlu'dan Muriç sorusuna cevap!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Trabzonspor, Denizlispor'u seri penaltı atışları sonucu mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Uzatma dakikalarında Trabzonspor'da Nwakaeme ve Denizlispor'da Muhammet kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maç sonunda TRT Spor'a karşılaşmayı değerlendiren bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edilen ve ceza almayan Vedat Muriç ile ilgili gelen bir soruya cevap verdi.

Nwakaeme'nin kırmızı kartını yorumlayan Ahmet Ağaoğlu, ''Nwakaeme'ye kesinlikle temas var. VAR'ın uyarması gerekirdi. Önemli oyuncularımızın birini, adil olmayan sarıdan kaybettik. Kararın, federasyona ya da Tahkim'e yapılan itirazlar indirilip indirilmeyeceğini bilmiyorum ama değerlendireceğiz.'' dedi.

''MURİÇ'E CEZA ÇIKMADI NE DİYORSUNUZ?"

Ahmet Ağaoğlu: "Bana ne ağabey, ben o işlere bakmıyorum, ben kendi işlerime bakıyorum. Başkaları bizimle uğraşıyor ama bizim başkaları ile uğraşacak halimiz yok, biz kendi yolumuza bakıyoruz.