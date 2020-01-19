Süper Lig’in en genç hocası - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Süper Lig’in en genç hocası

’in en genç hocası

Süper Lig’in en genç hocası

'ın yerine göreve gelen , 'un başında ilk lig maçına çıkacak. Bordomavili takımdaki kariyerine 2-0'lık kupa galibiyetiyle başlayan Çimşir, lige de 3 puanla start vermek istiyor. 40 yaşındaki Çimşir, ligin en genç teknik adamı olarak boy gösterecek.

Ünal Karaman'ın yerine göreve gelen , 'un başında ilk lig maçına çıkacak. Bordomavili takımdaki kariyerine 2-0'lık kupa galibiyetiyle başlayan Çimşir, lige de 3 puanla start vermek istiyor. 40 yaşındaki Çimşir, ligin en genç teknik adamı olarak boy gösterecek.

  1. 19.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper Lig’in en genç hocası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN