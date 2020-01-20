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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Frikik profesörü Sosa

Frikik profesörü Sosa

Karadeniz devinin kaptanı Sosa dün 25. dakikada attığı frikik golü ile takımını şaha kaldırdı. Bu golden sonra resital sunan Fırtına, 6-0 gibi net bir skorla taraftarını coşturdu.

Tangocu dünkü frikik ile birlikte 'de bu alanda zirvede yer aldı. 2014-15 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla frikik golü atan (8) isim olan Sosa ayrıca aynı dönemde Messi (24), Dybala'nın (9) ardından 3. sırada yer aldı.

  1. 20.1.2020
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