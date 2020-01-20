Frikik profesörü Sosa
Karadeniz devinin kaptanı Sosa dün 25. dakikada attığı frikik golü ile takımını şaha kaldırdı. Bu golden sonra resital sunan Fırtına, 6-0 gibi net bir skorla taraftarını coşturdu.
Tangocu dünkü frikik ile birlikte Süper Lig'de bu alanda zirvede yer aldı. 2014-15 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla frikik golü atan (8) isim olan Sosa ayrıca aynı dönemde Messi (24), Dybala'nın (9) ardından 3. sırada yer aldı.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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