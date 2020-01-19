Yeni transfer statta! İşte o isim...
Transferde hareketli günler geçiren Trabzonspor'da sol kanat mevki için son olarak Bilal Başacıkoğlu gündeme gelmişti. 24 yaşındaki Hollandalı oyuncunun bordo-mavililerin Kasımpaşa ile karşılaştığı mücadeleyi tribünden takip etmesi dikkat çekti.
Kayserispor'la sözleşmesini feshettikten sonra Trabzonspor'un gündeminde yer alan Bilal Başacıkoğlu Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne geldi.
11 MAÇTA 3 ASİST...
24 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında 11 maçta forma giyerken, 3 asist yaptı.
BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Bu sezon ağları havalandıramayan Bilal, Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti. Bilal Başacıkoğlu Medical Park Stadyumu'na gelerek karşılaşmayı tribünden takip etti.
- 19.01.2020
- Güncelleme: 19.01.2020 17:09
- ING All-Star 2020'de Robinho şov!
- Canlı yayında Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! "Geldi, rahat olun"
- Emre Bol: Vedat kırmızı kartı bilerek gördüyse alnından öpüyorum, helal olsun
- Marius Sumudica: Transferler gerçekleşmedi diye kimseyi suçlamıyorum
- Ersun Yanal: Hem oyun olarak hem de skor olarak mutlu ediciydi
- UEFA korkutan gerçeği açıkladı! Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray...
- Conor McGregor rakibini 40 saniyede nakavt etti!
- Brezilyalı oyuncu Fenerahçe'yi açıkladı! Transfer ve sözleşme... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
- Terim'den şaşırtan karar! İşte Galatasaray'ın Denizlispor maçı 11'i
- 'Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti' deniyordu! Yıkan haber...
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Yeni transfer statta! İşte o isim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.