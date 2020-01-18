Başacıkoğlu teklif edildi

Karadeniz devi, yerli kontenjanını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili takıma son olarak Kayserispor'da forma giyen ancak takımdan ayrılan Bilal Başacıkoğlu önerildi. Kanat oyuncuyu konusunda alternatif oyuncu sorunu yaşayan bordomavililer, Bilal'i değerlendiriyor.