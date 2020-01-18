Başacıkoğlu teklif edildi
Karadeniz devi, yerli kontenjanını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Karadeniz devi, yerli kontenjanını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili takıma son olarak Kayserispor'da forma giyen ancak takımdan ayrılan Bilal Başacıkoğlu önerildi. Kanat oyuncuyu konusunda alternatif oyuncu sorunu yaşayan bordomavililer, Bilal'i değerlendiriyor.
- 18.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Başacıkoğlu teklif edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.