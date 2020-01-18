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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Başacıkoğlu teklif edildi

Başacıkoğlu teklif edildi

 devi, yerli kontenjanını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

devi, yerli kontenjanını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili takıma son olarak 'da forma giyen ancak takımdan ayrılan önerildi. Kanat oyuncuyu konusunda alternatif oyuncu sorunu yaşayan bordomavililer, Bilal'i değerlendiriyor.

  1. 18.1.2020
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