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17 Ocak 2020, Cuma
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''Kazanmak güzel''

''Kazanmak güzel''

Trabzonspor'da : Tabii ki ilkler zor oluyor. Çok daha iyi oynayacağız, problem çözebilen futbolculardan kurulu bir takımımız var.

İlk resmi maçına çıkan teknik direktör , kazanarak avantaj elde ettiklerini söyledi. Çok heyecanlandığını belirten 40 yaşındaki hoca, "İlkler zor oluyor. Benim için de zor oldu ama kazanmak güzeldi. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Oyunun belli bölümlerinde iyiydik ama bazen topu tutma konusunda problemler yaşadık. Problem çözebilen futbolculardan kurulu takımız. Onların potansiyeli bundan çok daha fazlasını yapabilecek durumda" dedi. Transferle ilgili Çimşir, "Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ama devre arasında transferler zor. Bazen doğru adamı bulamıyorsunuz. Ekonomiz uymuyor. Uygun isim bulursak alacağız" ifadesini kullandı.

TRABZON'UN ÇOCUĞU ÇİMŞİR
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına çıktı. Karşılaşma öncesinde taraftarlar Çimşir'e sevgi gösterilerinde bulundu. "'un çocuğu Hüseyin Çimşir" tezahüratlarına 40 yaşındaki teknik adam el sallayarak cevap verdi.


ÇİMŞİR SINIFI GEÇTİ
MİNİ YORUM
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ilk imtihanında şu an için geçerli not aldı. Takımını idare etmekte herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Umarız bundan sonra da böyle devam eder. Maçın başında her iki takım da temposuz ve tedbirliydi. Sonuca giden hareketlerin desteksiz kalması sonucu her iki takım da pozisyon fakirliği yaşadı. Fakat Trabzonspor, Sosa'nın golünden sonra rahatladı. Ancak ikinci devrede biraz baskı yese de Nwakaeme'nin sayısı ile 'kupaya devam' sinyali verdi. Yeni Ndiaye'nin henüz hazır olmadığı net olarak ortada.
Necmi PEREKLi

  1. 17.1.2020
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