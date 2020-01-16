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16 Ocak 2020, Perşembe
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Teşekkürler Onazi

Teşekkürler Onazi

Karadeniz devi, sözleşmesini feshettiği Onazi'ye teşekkür etti. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün değerlerini kısa süre içinde özümsemiş, şehriyle bütünleşmeyi başarmış, karakteri ve samimiyeti ile yediden yetmişe tüm taraftarlarımızın sevgisini kazanmış değerli oyuncumuz Onazi'ye takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, sonrası kariyerinde şans ve başarı diliyoruz. Yolun açık olsun Ogenyi Onazi!"

Karadeniz devi, sözleşmesini feshettiği Onazi'ye teşekkür etti. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün değerlerini kısa süre içinde özümsemiş, şehriyle bütünleşmeyi başarmış, karakteri ve samimiyeti ile yediden yetmişe tüm taraftarlarımızın sevgisini kazanmış değerli oyuncumuz Onazi'ye takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, sonrası kariyerinde şans ve başarı diliyoruz. Yolun açık olsun Ogenyi Onazi!"

  1. 16.1.2020
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