Teşekkürler Onazi
Karadeniz devi, sözleşmesini feshettiği Onazi'ye teşekkür etti. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün değerlerini kısa süre içinde özümsemiş, Trabzon şehriyle bütünleşmeyi başarmış, karakteri ve samimiyeti ile yediden yetmişe tüm taraftarlarımızın sevgisini kazanmış değerli oyuncumuz Onazi'ye takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, Trabzonspor sonrası kariyerinde şans ve başarı diliyoruz. Yolun açık olsun Ogenyi Onazi!"
Karadeniz devi, sözleşmesini feshettiği Onazi'ye teşekkür etti. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün değerlerini kısa süre içinde özümsemiş, Trabzon şehriyle bütünleşmeyi başarmış, karakteri ve samimiyeti ile yediden yetmişe tüm taraftarlarımızın sevgisini kazanmış değerli oyuncumuz Onazi'ye takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, Trabzonspor sonrası kariyerinde şans ve başarı diliyoruz. Yolun açık olsun Ogenyi Onazi!"
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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