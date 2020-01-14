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14 Ocak 2020, Salı
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Gökdeniz’e sürpriz

Gökdeniz’e sürpriz

'da kas hastalığı nedeniyle makineye bağlı yaşayan ve en büyük isteği kendisini görmek olan 'in (25) isteğine şarkıcı kayıtsız kalmadı.

'da kas hastalığı nedeniyle makineye bağlı yaşayan ve en büyük isteği kendisini görmek olan 'in (25) isteğine şarkıcı kayıtsız kalmadı. forması giyerek Gökdeniz'in evine gelen Levent, 'Sev kardeşim' şarkısıyla Gökdeniz'in yattığı odadan içeri girdi. Gökdeniz'in mutluluğu yüzünden okunurken, sosyal medyada paylaşılan bu anlar binlerce beğeni aldı.

  1. 14.1.2020
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