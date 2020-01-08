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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Gençleri sık sık uyardı

Gençleri sık sık uyardı

, hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor. dün idman öncesi oyuncularla kısa bir toplantı yaptı.

, hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor. dün idman öncesi oyuncularla kısa bir toplantı yaptı. Daha sonra Başkan Ağaoğlu ile görüşen 40 yaşındaki hoca, genç oyuncular ve A takımı ikiye bölerek çift kale maç yaptırdı. Çimşir genç takıma pozisyon alma ve pres noktasında sık sık uyarılar yaptı.
  1. 8.1.2020
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