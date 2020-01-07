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07 Ocak 2020, Salı
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’de tam isabet

Nwakaeme’de tam isabet

Sezon başında ile yeni sözleşme imzalayan ve Nijeryalı oyuncunun serbest kalma maddesini 6 milyon euro olarak belirleyen yönetimi, devre arasında bu kararın tam isabet olduğunu öğrendi.

Sezon başında ile yeni sözleşme imzalayan ve Nijeryalı oyuncunun serbest kalma maddesini 6 milyon euro olarak belirleyen yönetimi, devre arasında bu kararın tam isabet olduğunu öğrendi. Birkaç Avrupa ekibinin, 30 yaşındaki yıldız için Fırtına'nın kapısını çaldığı ancak 6 milyon euro seviyelerine çıkamadığı kaydedildi. Sol kanat için yapılan en yüksek teklifin 3.5 milyon euro olduğu belirtildi.
  1. 7.1.2020
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