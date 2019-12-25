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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Son biletler satışa çıktı

Son biletler satışa çıktı

İlk yarının ile karşılaşacak olan 'da bu mücadelenin biletleri satışa çıktı. günü 17.30'da oynanacak maçın biletleri 30 TL ila 375 TL arasında değişiyor. Bordo-mavili taraftarların Stadı'ndaki maça ilgi göstermesi bekleniyor.

İlk yarının ile karşılaşacak olan 'da bu mücadelenin biletleri satışa çıktı. günü 17.30'da oynanacak maçın biletleri 30 TL ila 375 TL arasında değişiyor. Bordo-mavili taraftarların Stadı'ndaki maça ilgi göstermesi bekleniyor.
  1. 25.12.2019
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