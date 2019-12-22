Trabzonspor: Hosseini Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir

Trabzonspor'da bel ağrısı bulunan Hosseini, Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Trabzonspor Kulüp Doktoru M. Hakan Ayaz, futbolcu Majid Hosseini'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Oyuncunun Konyaspor maçı kamp kadrosunda yer almayacağını belirten Hakan Ayaz, "Bel kaslarında spazma bağlı bel ağrısı şikayeti bulunan oyuncumuz Majid Hosseini'nin tedavisi ve fizyoterapist nezaretinde saha çalışmaları sürmektedir. Oyuncumuzun tam olarak hazır olmaması nedeniyle Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.