Trabzonspor: Hosseini Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir
Trabzonspor'da İttifak Holding Konyaspor ile oynanacak maç öncesinde Majid Hosseini'nin durumu merak konusu olmuştu. Bordo-mavililer, futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Hosseini, Konyaspor maçında oynayabilecek mi? İşte açıklama...
Trabzonspor'da bel ağrısı bulunan Hosseini, Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Trabzonspor Kulüp Doktoru M. Hakan Ayaz, futbolcu Majid Hosseini'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Oyuncunun Konyaspor maçı kamp kadrosunda yer almayacağını belirten Hakan Ayaz, "Bel kaslarında spazma bağlı bel ağrısı şikayeti bulunan oyuncumuz Majid Hosseini'nin tedavisi ve fizyoterapist nezaretinde saha çalışmaları sürmektedir. Oyuncumuzun tam olarak hazır olmaması nedeniyle Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.
- 22.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Trabzonspor: Hosseini Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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