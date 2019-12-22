Trabzonspor: Hosseini Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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: Hosseini maçı kadrosuna dahil edilmemiştir

Trabzonspor: Hosseini Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir

'da İttifak Holding ile oynanacak maç öncesinde 'nin durumu merak konusu olmuştu. Bordo-mavililer, futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Hosseini, Konyaspor maçında oynayabilecek mi? İşte açıklama...

'da bel ağrısı bulunan Hosseini, maçı kadrosuna alınmadı. Trabzonspor Kulüp Doktoru M. Hakan Ayaz, futbolcu 'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Oyuncunun Konyaspor maçı kamp kadrosunda yer almayacağını belirten Hakan Ayaz, "Bel kaslarında spazma bağlı bel ağrısı şikayeti bulunan oyuncumuz Majid Hosseini'nin tedavisi ve fizyoterapist nezaretinde saha çalışmaları sürmektedir. Oyuncumuzun tam olarak hazır olmaması nedeniyle Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.

  1. 22.12.2019
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