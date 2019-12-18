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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Rodallega dert oldu

Rodallega dert oldu

Sezon başında ile anlaşamayıp Denizlispor'un yolunu tutan attığı 2 golle 'nın hayallerini yıktı.

Sezon başında ile anlaşamayıp Denizlispor'un yolunu tutan attığı 2 golle 'nın hayallerini yıktı. Kolombiyalı forvet, bu sezon bordo-mavili ekibe 2 gol birden atan ilk futbolcu oldu.

  1. 18.12.2019
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