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17 Aralık 2019, Salı
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: Zor oldu ama başardık

Rodallega: Zor oldu ama başardık

Attığı iki golle 'u yıkan isim olan Hugo mücadelenin bitiş düdüğünün ardından ilginç, bir o kadar da önemli açıklamalarda bulundu.

Kolombiyalı forvet, "Maçtan önce de çok zorlu deplasmana gittiğimizi söyledim. Çok iyi futbolculara, hele hele böyle taraftara sahip takıma karşı oynamak çok zor. İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarı reaksiyon gösterebildik. Takım halinde bunu beraber başardık. Zor olacağını biliyorduk. Ama beraber oynarsak bir şeyleri başarabileceğimizi biliyorduk" dedi.

, gollerden sonra sevinmemesi konusunda da şu yorumu yaptı: "Burada geçirdiğim zaman boyunca sadece bana değil aileme de çok iyi davranıldı. Bu nedenle sevinmemem gerektiğini düşündüm. taraftarından sevinmediğim için özür dilemek istiyorum. Ekmek yediğim yerde herkese saygı duyarım. Denizlispor'a saygımdan dolayı bunu söyleme gereği duyuyorum. Şu anda büyük bir galibiyet aldık. Bunun için gerçekten mutlu olmamız gerek" diye konuştu.


MAÇ ÖNCESİ KOYU SOHBET
Hugo Rodallega ile Olcay Şahan, karşılaşma öncesi eski takım arkadaşları Trabzonsporlu Caleb Ekuban ile saha ortasında uzun süre sohbet ettiler. Daha sonra birlikte soyunma odalarına yönelen futbolcuları bazı bordo-mavili taraftarlar alkışladı.

  1. 17.12.2019
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