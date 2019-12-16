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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Nwakaeme hazır kıta

Nwakaeme hazır kıta

Sezona tutuk başladıktan sonra formunu bulan 4 gol, 3 asiste ulaşmıştı. , Nijeryalı yıldızdan bugün de önemli beklenti içinde.

Sezona tutuk başladıktan sonra formunu bulan 4 gol, 3 asiste ulaşmıştı. , Nijeryalı yıldızdan bugün de önemli beklenti içinde. maçında kritik bir gol kaydeden 30 yaşındaki kanat oyuncusu, 'ın en güvendiği isimlerden. Başarılı çalıştırıcı ondan bugün yine tabelayı değiştirmesini bekliyor.

  1. 16.12.2019
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