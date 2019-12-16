Nwakaeme hazır kıta
Sezona tutuk başladıktan sonra formunu bulan Anthony Nwakaeme 4 gol, 3 asiste ulaşmıştı. Trabzonspor, Nijeryalı yıldızdan bugün de önemli beklenti içinde.
Sezona tutuk başladıktan sonra formunu bulan Anthony Nwakaeme 4 gol, 3 asiste ulaşmıştı. Trabzonspor, Nijeryalı yıldızdan bugün de önemli beklenti içinde. Antalyaspor maçında kritik bir gol kaydeden 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Ünal Karaman'ın en güvendiği isimlerden. Başarılı çalıştırıcı ondan bugün yine tabelayı değiştirmesini bekliyor.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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