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15 Aralık 2019, Pazar
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Uğurcan: Kazanmaya devam

Uğurcan: Kazanmaya devam

ekibinin kalecisi son 4 maçta 3 galibiyet aldıklarını hatırlattı. Başarılı eldiven " maçında son dakikada o golü yemesek 4'te 4 olacaktı. Biz önümüze bakıyoruz. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. olarak maçına hazırız" ifadelerini kullandı.

ekibinin kalecisi son 4 maçta 3 galibiyet aldıklarını hatırlattı. Başarılı eldiven " maçında son dakikada o golü yemesek 4'te 4 olacaktı. Biz önümüze bakıyoruz. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. olarak maçına hazırız" ifadelerini kullandı.
  1. 15.12.2019
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