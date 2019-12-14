Yusuf kendini buldu

Sarı son dönemdeki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Abdülkadir Ömür ve Ekuban gibi isimlerin sakatlanmasının ardından forma bulmaya başlayan Yusuf, kendisine verilen şansı iyi değerlendiriyor. Bu sezon 16 maça çıkan Yusuf, 3 kez rakip fileleri sarsarken 3 kez de gol pası verdi.