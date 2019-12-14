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14 Aralık 2019, Cumartesi
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kendini buldu

Yusuf kendini buldu

 Sarı son dönemdeki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Abdülkadir Ömür ve Ekuban gibi isimlerin sakatlanmasının ardından forma bulmaya başlayan Yusuf, kendisine verilen şansı iyi değerlendiriyor. Bu sezon 16 maça çıkan Yusuf, 3 kez rakip fileleri sarsarken 3 kez de gol pası verdi.

Sarı son dönemdeki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Abdülkadir Ömür ve Ekuban gibi isimlerin sakatlanmasının ardından forma bulmaya başlayan Yusuf, kendisine verilen şansı iyi değerlendiriyor. Bu sezon 16 maça çıkan Yusuf, 3 kez rakip fileleri sarsarken 3 kez de gol pası verdi.
  1. 14.12.2019
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