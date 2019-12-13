Tatsız son

Avrupa Ligi C Grubu son maçında Trabzonspor, Basel'e deplasmanda 2-0 yenildi. Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen teknik direktör Ünal Karaman dün sakatlıktan yeni çıkan, forma şansı fazla bulamayan ve genç oyuncuları görevlendirdi. Sakat Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Novak'ın yanı sıra Sörloth, Nwakaeme, Sturridge, Pereira, Sosa, Kamil ve Mikel kadroda yoktu.

DİREKTEN DIŞARI GİTTİ

Maça istekli başlayan ekibimiz net pozisyonları harcadı. 15. dakikada önce Avdijaj'ın şutunu kaleci son anda kornere çeldi, ardından Doğan'ın kafa vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı. Bir dakika sonra Fernandes'in dokunduğu topu Basel defansı son anda çizgiden çıkardı. 3 net pozisyondan yararlanamadık ve kaybettik ama kora kor mücadele ettik.

BİR BAKIŞTA 90 DAKİKA

2' İlk tehlike ev sahibi Basel'den geldi. Kullanılan köşe vuruşunda uzak direkte kafa vuruşunu yapan Pululu'nun şutu az farka auta gitti.

15' Sol kanattan Abdurrahim Dursun'un içeri çevirdiği topa arka direkte Avdijaj'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Omlin kornere çeldi.

16' Sağ köşeden Abdulkadir'in kullandığı kornerde Serkan Asan'ın dokunuşunda meşin yuvarlağı Basel savunması çizgi üzerinden çıkardı.

21' Köşe vuruşunda Cabral kafa vuruşunu yaptı. Erce'nin çıkardığı topa altı pas içinden Widmer'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

23' Trabzonspor'da Fıratcan Üzüm'ün pasında ceza alanı içinde Abdulkadir Parmak'ın yakın mesafeden şutunda top az farkla yandan auta gitti. Fırtına bu pozisyonda gole çok yaklaştı

56' İkinci yarıda ilk tehlikeli atak Basel'den geldi. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Pululu'nun vuruşu üst direkten geri döndü.

67' Savunma arkasına sızan Okafor, kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu Erce kur tarmayı başararak mutlak golü çıkardı.

72' Campi ile Abdulkadir 'in anlaşmazlığının ardından topu kapan Basel hızlı çıktı. Okafor'un şutuna Erce müdahale etti, Stocker tamamladı.

90+2' Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Avdijaj'ın vuruşu yandan auta gitti. Trabzonspor maçın sonunda mutlak gol pozisyonunu harcadı.