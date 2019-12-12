Sahne gençlerin

Karadeniz devi bugün Basel maçı ile Avrupa kupalarındaki 135. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 134 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 50 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 181 gol gördü.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan bordomavililer, grupta oynadığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Grupta 1 puanla son sırada yer alan ve bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Trabzonspor, Basel ile sahasında oynadığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak tek puanı135 1 nı elde etmişti.

Bordo-mavili takım, Basel ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 87. maçına çıkacak. Karadeniz temsilcisi, bugüne dek 33 galibiyet, 22 beraberlik aldı ve 31 kez yenildi.



Fırtına Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçında bugün Basel ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Ünal Karaman bu maçın kadrosuna sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Novak'ın yanı sıra Sörloth, Nwakaeme, Sturridge, Pereira, Sosa, Kamil Ahmet, Obi Mikel'i almadı. Genç oyuncular ağırlıklı bir kadro ile Basel'e giden bordo-mavililer son maçtan galibiyetle ayrılıp gruptaki ilk üç puanına ulaşmak istiyor