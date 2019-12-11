TFF’den 2. skandal
Türkiye Futbol Federasyonu, Sturridge’ye yağdırılan yabancı maddeleri görmezden gelirken, bordo-mavili kulübü PFDK’ya sevk etti. Karadeniz devinin taraftarları olaya sert tepki gösterdi
Türkiye Futbol Federasyonu aynı gün içerisinde Trabzonspor'un aleyhine iki skandal karara imza attı. Lisans Talimatı'nda değişikliğe giden federasyon, Antalyaspor maçı nedeniyle Karadeniz ekibini PFDK'ya sevk ederken, ev sahibi takımın taraftarının sahaya attığı yabancı maddeleri görmezden geldi. Sturridge oyundan çıktığı sırada atılan yabancı maddeler gözlemci raporunda yer almazken oyuncunun maçın ardından sosyal medya paylaşımında elindeki çakmakları gösterdiği ve tepki gösterdiği açıklama da dikkate alınmadı. Antalyaspor Kulübü, yaşanan seyirci olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmezken, Trabzonspor Kulübü bu duruma adeta isyan etti. Bordomavili taraftarlar, TFF'nin yanlı tutumuna sert tepki gösterirken, bordo-mavili yöneticiler ise TFF'nin tavrının kabul edilebilir olmadığını vurguladı. TFF ayrıca Antalyaspor'un MHK'ya gönderme yaptığı açıklamayı da görmezden geldi.
ÇAKMAK TOPLADI
Sturridge, Antalya taraftarının attığı çakmakları alarak hakeme göstermişti. Bu paylaşımı kendi İnstagramı'ndan da yapmıştı.
- 11.12.2019
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Fenerbahçe'den Alper’e son şans
Toplam 2
Yorum
Outoforfer1907 Son şansımı kalmış yazıklar olsun. Bu adam bal Ligi'nde bile oynayamaz. Buna verilecek süre Ferdiye verilsin. Alper gitsin inşaatta çalışsın
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Fenerbahçe'den Alper’e son şans
Toplam 2
Yorum
Çerkes kimse kimseye bu kadar şans vermez, yeter...
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Trabzonspor Tahkim Kurulu'na gidiyor! TFF kararına itiraz...
Toplam 1
Yorum
Sabo Kraldan ziyade kralcı olmayın gün gelir bu indirim sizede lazım olur hemen havaya girdiniz iki maç aldınız havaya girdiniz bekleyip görelim
TFF’den 2. skandal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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