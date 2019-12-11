TFF’den 2. skandal

Türkiye Futbol Federasyonu aynı gün içerisinde Trabzonspor'un aleyhine iki skandal karara imza attı. Lisans Talimatı'nda değişikliğe giden federasyon, Antalyaspor maçı nedeniyle Karadeniz ekibini PFDK'ya sevk ederken, ev sahibi takımın taraftarının sahaya attığı yabancı maddeleri görmezden geldi. Sturridge oyundan çıktığı sırada atılan yabancı maddeler gözlemci raporunda yer almazken oyuncunun maçın ardından sosyal medya paylaşımında elindeki çakmakları gösterdiği ve tepki gösterdiği açıklama da dikkate alınmadı. Antalyaspor Kulübü, yaşanan seyirci olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmezken, Trabzonspor Kulübü bu duruma adeta isyan etti. Bordomavili taraftarlar, TFF'nin yanlı tutumuna sert tepki gösterirken, bordo-mavili yöneticiler ise TFF'nin tavrının kabul edilebilir olmadığını vurguladı. TFF ayrıca Antalyaspor'un MHK'ya gönderme yaptığı açıklamayı da görmezden geldi.

ÇAKMAK TOPLADI

Sturridge, Antalya taraftarının attığı çakmakları alarak hakeme göstermişti. Bu paylaşımı kendi İnstagramı'ndan da yapmıştı.