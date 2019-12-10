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10 Aralık 2019, Salı
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’da Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor’da Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu

’un ’in 15’inci haftasında 16 Aralık 2019 Pazartesi günü 20:00’da evinde oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu.

Buna göre Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 / 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL

  1. 10.12.2019
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