Trabzonspor’da Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu
Trabzonspor’un Süper Lig’in 15’inci haftasında 16 Aralık 2019 Pazartesi günü 20:00’da evinde oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu.
Buna göre Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL
- 10.12.2019
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Çağlar Söyüncü'yü inanılmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar...
Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
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Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
Trabzonspor’da Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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