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10 Aralık 2019, Salı
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Novak müjdesi

Novak müjdesi

'u deplasmanda yenen 'a güzel haberler gelmeye devam ediyor. Sakatlığını atlatan , dünkü çalışmanın tamamında takımla birlikte antrenman yaptı.

'u deplasmanda yenen 'a güzel haberler gelmeye devam ediyor. Sakatlığını atlatan , dünkü çalışmanın tamamında takımla birlikte antrenman yaptı. Çek sol bekin giderek eski gücüne kavuştuğu, forma girmeye başladığı gözlendi. Bu durum teknik direktör 'ı da bir hayli memnun etti.
  1. 10.12.2019
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