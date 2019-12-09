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09 Aralık 2019, Pazartesi
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muhteşemdi

Uğurcan Çakır muhteşemdi

 devinin kalecisi dün muhteşem bir performans sergiledi. ikinci devrede baskı kurarken Hakan, Aatıf, Doğukan ile net fırsatlar yakaladı. Ancak 23 yaşındaki eldiven kalesinde duvar ördü ve rakiplerine geçit vermedi. sonrası konuşan Uğurcan, " için çok mutluyuz. ediyoruz" dedi.

devinin kalecisi dün muhteşem bir performans sergiledi. ikinci devrede baskı kurarken Hakan, Aatıf, Doğukan ile net fırsatlar yakaladı. Ancak 23 yaşındaki eldiven kalesinde duvar ördü ve rakiplerine geçit vermedi. sonrası konuşan Uğurcan, " için çok mutluyuz. ediyoruz" dedi.
  1. 9.12.2019
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