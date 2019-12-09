Uğurcan Çakır muhteşemdi
Karadeniz devinin kalecisi Uğurcan Çakır dün ikinci yarıda muhteşem bir performans sergiledi. Antalyaspor ikinci devrede baskı kurarken Hakan, Aatıf, Doğukan ile net fırsatlar yakaladı. Ancak 23 yaşındaki eldiven kalesinde duvar ördü ve rakiplerine geçit vermedi. Maç sonrası konuşan Uğurcan, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Devam ediyoruz" dedi.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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