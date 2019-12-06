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06 Aralık 2019, Cuma
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’da kamp

Antalya’da kamp

 Altay ile 'de oynanan maçın ardından 'a dönmeyerek hafta sonunda 'de yapacağı karşılaşma için 'ya geçti. Pazar gününe kadar burada kamp yapacak bordo-mavililer, , maçın ardından Trabzon'a dönecek ve iki gün yapılacak antrenman sonrası Basel sınavı için 'ye hareket edecek.

Altay ile 'de oynanan maçın ardından 'a dönmeyerek hafta sonunda 'de yapacağı karşılaşma için 'ya geçti. Pazar gününe kadar burada kamp yapacak bordo-mavililer, , maçın ardından Trabzon'a dönecek ve iki gün yapılacak antrenman sonrası Basel sınavı için 'ye hareket edecek.
  1. 6.12.2019
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