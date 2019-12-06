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06 Aralık 2019, Cuma
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Kupa morali

Kupa morali

Ziraat  5. tur ilk maçında deplasmanda Altay'ı 2-1'lik skorla mağlup eden , G.Saray derbisinde son dakikalarda kaçan galibiyeti unuttu.

Ziraat 5. tur ilk maçında deplasmanda Altay'ı 2-1'lik skorla mağlup eden , G.Saray derbisinde son dakikalarda kaçan galibiyeti unuttu. Maçın ardından oyuncularını rakibe saygı duyarak oynadıkları için tebrik eden , "Lig veya kupa fark etmez, Trabzonspor adının olduğu her yerde en üst noktayı hedefliyor. Taraftarlarımız Türkiye Kupası'nda başarılı olmamızı en az ligde olmamız kadar istiyordur. Bu nedenle rakiplerimize saygı duyarak sonuna kadar gitmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
  1. 6.12.2019
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