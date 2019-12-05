Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Trabzonspor'da, Antalyaspor maçı öncesi gerçekleşen son antrenmanda Sörloth sakatlandı. Yıldız futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı 2-1 yenerek rövanş öncesinde avantaj yakalayan Trabzonspor'da, ligde bu hafta oynanacak Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor.
Sörloth, Trabzonspor'un son antrenmanında takım arkadaşı ile girdiği ikili mücadele esnasında aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Golcü oyuncu idmanı yarıda bırakarak dışarı çıktı. Sağlık ekibinin müdahele ettiği oyuncunun durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazanacak.
TRABZONSPOR'U GOLLERİYLE TAŞIYOR
Sörloth bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde oynadığı 13 maçta 8 gol atarken, 3 asist yaptı. Golcü futbolcu tüm kulvarlarda ise 22 maçta 11 gol atarken, 4 asist yaptı.
?? 24 yaşına giren Alexander Sörloth'un 2019-20 sezonu performansı:— Fotomaç (@fotomac) December 5, 2019
???? Süper Lig:
13 maç, 8 gol, 4 asist
???? Türkiye Kupası:
1 maç, 1 gol
?? UEFA Avrupa Ligi:
8 maç, 2 gol pic.twitter.com/k2smU85kVR
- 06.12.2019
- Güncelleme: 06.12.2019 00:50
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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