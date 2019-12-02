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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Daha fazla atabilirdim!

Daha fazla atabilirdim!

Trabzon’u öne geçiren golü atan Sörloth maç sonrası çok üzgündü.

'un başarılı golcüsü , 'ı da boş geçmedi. 50. dakikada Sosa'nın ortasını kafa ile ağlara gönderen Norveçli futbolcu, maç sonrası ise kaçırdığı gollerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Galatasaray karşısında kötü olduğunu düşünmediğini belirten Sörloth, "Performansımın kötü olduğunu düşünmüyorum. Bireysel olarak düşünürsek gol attım ama daha fazla atabilirdim" diye konuştu. Başarılı futbolcu, Galatasaray'ın beraberlik golüyle ilgili ise, "Takım olarak geri çekildik. Bu da golle sonuçlandı. Biraz daha öne çıkabilirdik" ifadesini kullandı.

ASLANI DA AVLADI

Dün akşamki maçta perdeyi açan gol Alexander Sörloth'tan geldi. 50. dakikada sahneye çıkan Norveçli, Sosa'nın ortasında topu kafa ile ağlara gönderdi. Böylelikle 'deki gol sayısını 8'e yükselten Sörloth, ve 'den sonra Galatasaray'ı da boş geçmedi. 23 yaşındaki golcü, şampiyonluk yarışını etkileyen rakiplerinden yalnızca 'ye gol atamadı.

  1. 2.12.2019
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