Uğurcan: Topu göremedim!

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan, Galatasaray karşısında iyi oynadıklarını ama galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. 'Takım halinde iyi mücadele ettiklerini belirten genç file bekçisi, "Golü bulduktan sonra geriye çekildik. Önde kalmaya çalışsaydık buradan galibiyetle ayrılırdık" diye konuştu. Uğurcan, Nagatomo'nun attığı golle ilgili ise, "Son dakikada Hüseyin'di galiba önümde. Oradan göremedim. Üzgünüm" ifadesini kullandı.