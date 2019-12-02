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02 Aralık 2019, Pazartesi
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: Topu göremedim!

Uğurcan: Topu göremedim!

'un kalecisi , karşısında iyi oynadıklarını ama galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

'un kalecisi , karşısında iyi oynadıklarını ama galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. 'Takım halinde iyi mücadele ettiklerini belirten genç file bekçisi, "Golü bulduktan sonra geriye çekildik. Önde kalmaya çalışsaydık buradan galibiyetle ayrılırdık" diye konuştu. Uğurcan, Nagatomo'nun attığı golle ilgili ise, "Son dakikada Hüseyin'di galiba önümde. Oradan göremedim. Üzgünüm" ifadesini kullandı.

  1. 2.12.2019
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