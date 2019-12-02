Kardeş payı

Süper Lig'de günlerdir büyük heyecanla beklenen Trabzonspor-Galatasaray derbisinde puanlar paylaşıldı: 1-1. İlk devrede iki takımın da beraberliğe razı bir görüntü sergilerken, ikinci devrede büyük heyecan yaşandı. Bordo-mavililer, 50. dakikada Alexander Sörloth'un kafa golü ile öne geçti. Fırtına, ardından Nwakaeme ve Sörloth ile iki net pozisyonu kaçırdı. 90'da ise Cimbom, Nagatomo ile fileleri sarstı ve Şenol güneş Stadı'ndan bir puanla ayrıldı.

G.SARAY 13 MAÇI KAZANAMADI

Süper Lig'de Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'ye karşı iç sahada 4 maçtır kazanan Trabzonspor, en son Mart 1991'de daha uzun bir seri elde etmişti. Dünkü beraberlikle bu seri sona erdi. İki takım da zirve yarışında yara alırken, 23 Aralık 2012'den bu yana ilk kez Fırtına ile Cimbom arasında oynanan bir lig maçı berabere bitti. Bu arada Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 13 maçı kazanamadı.