Kardeş payı
Fırtına Sörloth ile öne geçti; Cimbom 90’da Nagatomo ile cevap verdi. İki ezeli rakip zirve yarışında darbe yemiş oldu.
Süper Lig'de günlerdir büyük heyecanla beklenen Trabzonspor-Galatasaray derbisinde puanlar paylaşıldı: 1-1. İlk devrede iki takımın da beraberliğe razı bir görüntü sergilerken, ikinci devrede büyük heyecan yaşandı. Bordo-mavililer, 50. dakikada Alexander Sörloth'un kafa golü ile öne geçti. Fırtına, ardından Nwakaeme ve Sörloth ile iki net pozisyonu kaçırdı. 90'da ise Cimbom, Nagatomo ile fileleri sarstı ve Şenol güneş Stadı'ndan bir puanla ayrıldı.
G.SARAY 13 MAÇI KAZANAMADI
Süper Lig'de Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'ye karşı iç sahada 4 maçtır kazanan Trabzonspor, en son Mart 1991'de daha uzun bir seri elde etmişti. Dünkü beraberlikle bu seri sona erdi. İki takım da zirve yarışında yara alırken, 23 Aralık 2012'den bu yana ilk kez Fırtına ile Cimbom arasında oynanan bir lig maçı berabere bitti. Bu arada Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 13 maçı kazanamadı.
- 2.12.2019
- Alexander Sörloth Süper Lig'e damga vurdu! Şok detay ortaya çıktı...
- Beşiktaş zirveye! İşte Avcı'nın Kayserispor maçı 11'i
- Fenerbahçe'de hakem isyanı başka boyuta taşındı! 3 kritik soru
- Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu! Peki IFAB ne diyor?
- Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi
-
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
-
Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!
Toplam 1
Yorum
01ADS çocuğu bitirecekler kararlılar
Kardeş payı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.