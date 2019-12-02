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02 Aralık 2019, Pazartesi
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91 gün sonra

Ekuban 91 gün sonra

Fırtına'da sağ ayak tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan , en son 1 'de oynanan F.Bahçe derbisinde forma giymişti. Ekuban aradan geçen 9 lig maçının ardından G.Saray maçı kadrosunda yer aldı ve 66'da Hosseini'nin yerine girerek sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Fırtına'da sağ ayak tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan , en son 1 'de oynanan F.Bahçe derbisinde forma giymişti. Ekuban aradan geçen 9 lig maçının ardından G.Saray maçı kadrosunda yer aldı ve 66'da Hosseini'nin yerine girerek sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadı. Sturridge de en son sınavında oynamıştı. Yoğun bir tedavi programına tabi tutulan İngiliz forvet de 3 maç aradan sonra kadroya girdi.
  1. 2.12.2019
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