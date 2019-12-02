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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Kadroyu bozmadı

Kadroyu bozmadı

’un hocası , geçtiğimiz hafta ligde A.Gücü’nü yenen takımı bozmadı. Savunmada Hüseyin-Campi ikilisine görev veren Karaman, stoper Hosseini’yi ise orta sahada görevlendirdi. Ankaragücü maçında kart cezalısı olan Uğurcan da dün kaleye geçti.

'un hocası , geçtiğimiz hafta ligde A.Gücü'nü yenen takımı bozmadı. Savunmada Hüseyin-Campi ikilisine görev veren Karaman, stoper Hosseini'yi ise orta sahada görevlendirdi. Ankaragücü maçında kart cezalısı olan Uğurcan da dün kaleye geçti.
  1. 2.12.2019
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