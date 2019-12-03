Turkcell farkı

Turkcell, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için özel bir projeye imza attı. Engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları aşmaya yardımcı olacak çalışma sayesinde 5G ile artırılmış ve sanal gerçeklik kullanıldı. Bu yeni çözümün ilk kez denendiği projede, kas gelişmesi rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki taraftar Tunç Genç, sanal gerçeklik gözlüğü ile Sörloth'un kafasına taktığı kameradaki görüntüleri görerek 5G ile golcü futbolcuyu yönlendirdi. 5G ile talimatları anında alan futbolcu, kaleci Erce'ye gol atarak taraftarın hayalini gerçekleştirdi.