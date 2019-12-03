Karaman-Sturridge zirvesi
Tecrübeli hoca, İngiliz forvetten son durumu hakkında bilgi aldı ve “Hazır mısın” diye sordu.
Karadeniz devinde sakatlığını atlatan Sturridge dün takımla çalıştı. Sakatlığı süresince bireysel idmanlar yapan İngiliz forvet, 21 kişilik G.Saray derbisinin kadrosunda yer almıştı. Bordo- mavililerin Altay maçı hazırlıklarına katılan dünyaca ünlü futbolcu, Ünal Karaman ile de özel bir görüşme yaptı. İngiliz oyuncudan son durumu hakkında bilgiler alan tecrübeli hoca, tam hazır olması halinde forma vereceğini iletti.
- 3.12.2019
- Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi!
- Beşiktaş'ta Elneny muhteşem oynadı sosyal medya yıkıldı!
- Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın..."
- Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj!
- Vodafone Park'ta şok protesto! İşte o anlar... (Beşiktaş - Kayserispor maçından kareler...)
-
Pınar Karşıyaka 68-57 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
kaan neymiş basketbol diye yazılırmış karşıyaka diye okunurmuş bilmeyenlere duyurulur
-
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
Karaman-Sturridge zirvesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.