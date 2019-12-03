Karaman-Sturridge zirvesi

Karadeniz devinde sakatlığını atlatan Sturridge dün takımla çalıştı. Sakatlığı süresince bireysel idmanlar yapan İngiliz forvet, 21 kişilik G.Saray derbisinin kadrosunda yer almıştı. Bordo- mavililerin Altay maçı hazırlıklarına katılan dünyaca ünlü futbolcu, Ünal Karaman ile de özel bir görüşme yaptı. İngiliz oyuncudan son durumu hakkında bilgiler alan tecrübeli hoca, tam hazır olması halinde forma vereceğini iletti.