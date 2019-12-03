Deniz Ateş Bitnel’in vedası
Geçtiğimiz günlerde TFF'ye istifa dilekçesi gönderen hakem Deniz Ateş Bitnel'in bu talebi kabul gördü.
Geçtiğimiz günlerde TFF'ye istifa dilekçesi gönderen hakem Deniz Ateş Bitnel'in bu talebi kabul gördü. Bitnel, 2016 yılındaki olaylı G.Saray-Trabzonspor maçından sonra hızlı bir düşüş yaşamıştı. (Trabzon'a 4 kırmızı çıkarmıştı)
- 3.12.2019
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Deniz Ateş Bitnel’in vedası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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