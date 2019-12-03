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03 Aralık 2019, Salı
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’in vedası

Deniz Ateş Bitnel’in vedası

Geçtiğimiz günlerde 'ye istifa dilekçesi gönderen hakem 'in bu talebi kabul gördü.

Geçtiğimiz günlerde 'ye istifa dilekçesi gönderen hakem 'in bu talebi kabul gördü. Bitnel, 2016 yılındaki olaylı G.Saray-Trabzonspor maçından sonra hızlı bir düşüş yaşamıştı. ('a 4 kırmızı çıkarmıştı)

  1. 3.12.2019
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