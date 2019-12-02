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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Yemekte buluştular

Yemekte buluştular

 yönetimi, karşılaşma öncesi Galatasaraylı idarecilerle dostluk yemeğinde buluştu. Trabzonspor, G.Saraylı idareciler için yemek verdi. Organizasyona başkanlar da katıldı.

yönetimi, karşılaşma öncesi Galatasaraylı idarecilerle dostluk yemeğinde buluştu. Organizasyona başkanlar ile Ahmet Ağaoğlu ve iki kulüp yöneticileri katıldı. Oldukça samimim ve keyifli bir ortamda yenen yemekte her iki takım da birbirlerine
  1. 2.12.2019
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